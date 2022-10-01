США рассматривают нынешнюю ситуацию в Европе как возможность раз и навсегда покончить с её зависимостью от энергоресурсов России, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Впереди ещё много тяжёлой работы, направленной на то, чтобы «страны и партнёры пережили зиму», сказал он.

«В конечном итоге это также невероятная возможность… раз и навсегда избавиться от зависимости от российских энергоресурсов», — цитирует Блинкена ТАСС.