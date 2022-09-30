Президент РФ Владимир Путин в выступлении, посвященном аннексии оккупированных украинских территорий, обвинил «англосаксов» в организации взрывов на газопроводах «Северного потока».

«Но англосаксам уже мало санкций. Они перешли к диверсиям — невероятно, но факт, — организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно», — заявил он.