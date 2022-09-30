Миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс подверг критике сторонников «зеленой» энергетики, заявив о необходимости использования «грязных» видов получения энергии ради спасения мировой экономики и отказа от энергоносителей из России. Об этом он рассказал в подкасте Zero агентства Bloomberg.

По его прогнозу, через 10 лет мир сможет отказаться от поставки ископаемых энергоносителей из России. Однако Гейтс заверил, что эти годы необходимо прожить с минимальным ущербом для экономик развитых стран. Филантроп призвал провести расконсервацию угольных электростанций в Европе и открывать новые газовые месторождения.

«Стоит ли открывать угольные электростанции? Думаю да. Нужно быть прагматичными. Следует ли вновь открыть газовое месторождение в Нидерландах? Скорее всего да. Это очень сложный набор компромиссов. Очень неожиданный для нас. Думаю, в долгосрочной перспективе это все равно будет хорошо для климата», — добавил он.

Гейтс уверен, что в краткосрочной перспективе необходимо найти любое решение для сохранения экономик и уровня жизни людей, даже если это означает, что выбросы возрастут. По его словам, если удастся сохранить комфортные условия, то и дальнейший процесс перехода к «зеленой» энергетике будет легче проводить.