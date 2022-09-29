Глава МИД Польши Збигнев Рау допустил ввод сил НАТО в Украину в случае применения Россией ядерного оружия. Об этом министр сказал в интервью радиостанции RMF FM.

«Если бы дошло до применения атомного оружия, то одновременно однозначно произошло бы нарушение консенсуса членов Совета безопасности. Я говорю о постоянных членах Совета безопасности. А все эти страны являются обладателями ядерного оружия», — отметил дипломат.

По словам Рау, ответ стран альянса на применения ядерного оружия нес бы неядерный характер. Польский министр уточнил, что не исключает непосредственный ввод сил НАТО на территорию Украины.

«Этого нельзя исключать, но нужно также сказать, что это не было бы необходимой процедурой, потому что можно применить обычные вооружения, например, авиацию, соответствующие ракеты, причем не обязательно с украинской территории», — заключил он.