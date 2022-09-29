В Ереване продолжается «бенефис бывших». Свою пресс-конференцию в столице Армении провёл Роберт Кочарян, второй президент Армении. В ходе которой безжалостно сыпал соль на раны армянской аудитории. Советовал не ждать, что Россия вмешается в боевые действия против Азербайджана на стороне Армении, и в то же время напоминал, что позволить себе портить отношения с Россией Армения позволить себе не может. Рассуждал, что надо, мол, «убедить» Россию дополнить армянскую систему безопасности еще и Ираном.

Но самое главное, второй президент Армении заявил: «У меня впечатление, что тема «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval) отсутствует в переговорных процессах. Речь идет об урегулировании отношений Армения-Азербайджан». По мнению Кочаряна, конфликт Армении и Азербайджана был вокруг Карабаха, так что ему «сложно представить, как можно урегулировать эти отношения без внесения определенности и единых подходов по вопросу Карабаха», и если в вопросе урегулирования отношений Баку и Еревана есть прогресс, это значит, что и по вопросу Карабаха есть согласие — «молчаливое или открытое». И вообще, из лексикона команды Пашиняна исчезли формулировки «Республика Арцах», «самоопределение» и «суверенитет».

Можно разобрать эти заявления Кочаряна по пунктам. И отметить, что второй президент Армении действительно озвучил пусть и неприятные, но реалии. И заодно напомнил, что Армения хоть и числится независимым государством, но представляет собой по сути форпост России.

Но вот в чем дело. Писаные и неписаные законы «пиара» требуют собирать пресс-конференцию в том случае, когда ее главному герою есть что сказать своей аудитории — и в зале, где проходит общение с пишущей братией, и за его стенами. А тут Роберт Седракович в очередной раз повторил то, что уже не раз было озвучено в ходе его многочисленных интервью, пресс-конференций и т.д.

И что же — Кочарян просто решил не отставать от Левона Тер-Петросяна с его интервью Общественному телевидению Армении? Не без этого. Но куда примечательнее другое. Пресс-конференция Роберта Седраковича состоялась вскоре после того, как контролируемые его сторонниками ТГ-каналы опубликовали сенсационную утечку — подробности проектов мирного договора, которые обсуждаются на переговорах при посредничестве России и Евросоюза (Minval уже рассказывал об этом). И вряд ли эти варианты вызвали бы в Армении бурную радость. Сам опубликовавший их канал откровенно подогревал страсти: «По нашему мнению, собственно, как нам кажется, и по мнению любого человека способного мыслить логически и на перспективу, оба договора являются билетом в хоспис для Армении. Вопрос лишь в услугах этого хосписа и таймлайне подготовки к уходу в мир иной для Республики Армения». И если сначала сторонники Кочаряна публикуют столь «взрывоопасный» слив, хоть и с серьезными сомнениями в достоверности, а затем уже Кочарян обрушивает на аудиторию ушат плохих новостей— это более всего напоминает скоординированную атаку на Никола Пашиняна. Да еще в ситуации, когда армянская общественность и так наэлектризована после очередного, пардон, «отлупа» — на сей раз на кельбаджарском направлении.

Тем более можно догадаться, кто эту атаку «заказал». Вряд ли Роберт Седракович, даже при наличии такого бесспорного мотива, как стремление вернуться к власти, действует на свой страх и риск. Пашиняном очень недовольны в Москве. Прегрешений у Пашиняна предостаточно, и это не только публичная обида на Россию за то, что там не стали ожидаемым образом прикрывать Армению после провала сентябрьской провокации на границе. Никол Пашинян принимает в Армении Нэнси Пелоси, которая как раз перед поездкой в Ереван призывала к жестким мерам в отношении России, отказавшись приехать на саммит ШОС в Самарканд, где намечалась встреча с президентом Азербайджана Ильхама Алиева при посредничестве президента России Владимира Путина, но с радостью принимает американское посредничество, не принимает приехавшего в Армению Станислава Зася…

Намеренно воздержимся от гаданий, на самом ли деле в политике Армении наметился некий «поворот» или же Никол Пашинян просто создаёт себе «поле для торга». Важно другое: судя по всему, недовольство Москвы выходит на новый уровень. И вслед за критикой со стороны роспропагандистов в игру вводят более сильную и более опасную для Пашиняна фигуру —Роберта Кочаряна. Классического заговорщика, готового использовать для прихода к власти и брошенную в окно гранату, и заговор силовиков с предъявлением ультиматума президенту, и политические убийства, не говоря уже о реваншистских лозунгах.

Но понимает ли и сам Кочарян, и те, кто дергает его за ниточки, что условия капитуляции Армении все равно придётся выполнять? И что у Азербайджана есть и ресурсы, и правовые основания и для продавливания своей повестки дня, и для жёстких ответов на провокации? И да, нет никакой гарантии, что на фоне украинской войны и прочих неприятностей Россия действительно вступится за свой форпост, даже если у власти будет уже не Пашинян.

Для Баку такое развитие событий, конечно, нежелательно. Азербайджан выступал и выступает за скорейшее начало работы над полноценным мирным договором. Но у нашей страны есть чем ответить и как защитить и свою безопасность, и свои интересы. А вот для Армении это действительно вопрос выживания. Неумение вовремя стряхнуть лапшу с ушей иногда приводит к катастрофическим последствиям.

Но это уже не наш выбор. И не наша ответственность.

Нурани, обозреватель