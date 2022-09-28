Более половины объема газа из поврежденных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» утекло, ожидается, что оставшийся газ закончится к концу недели — ко 2 октября. Об этом заявил глава Датского энергетического агентства Кристоффер Ботцау, передает Reuters.

В трубопроводах содержалось в общей сложности 778 млн куб. м природного газа, что соответствует 32% ежегодных выбросов CO2 в эквиваленте в Дании, говорится в заявлении энергетического агентства.

Помимо этого начальник полиции Копенгагена Энн Тонс сообщила, что датская полиция начала расследование по утечкам газа в Балтийском море с газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2».