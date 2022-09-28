В поселке Чинарлы Шамкирского района произошло ДТП — столкнулись нескольких автомобилей. В результате пять человек пострадали. Они были доставлены в больницу
Соответствующие органы ведут расследование инцидента, пишет «Репорт».
В поселке Чинарлы Шамкирского района произошло ДТП — столкнулись нескольких автомобилей. В результате пять человек пострадали. Они были доставлены в больницу
Соответствующие органы ведут расследование инцидента, пишет «Репорт».
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