С наступлением учебного года многие жители и гости столицы Азербайджана неоднократно высказывали недовольство работой Бакинского метрополитена, в частности давкой, наблюдаемой там в часы пик. Более того, тема переполненного пассажирами метро стала часто обсуждаться в соцсетях.

Чтобы внести ясность в этот вопрос и выяснить причины происходящего, Minval.az обратился к руководителю пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияру Мамедову.

По его словам, с 14 сентября Бакметрополитен перешел на осенне-зимний график работы. С того времени в метро в часы пик движение поездов в направлении станций «28 Мая» и «Ази Асланова» регулируется интервалом в две минуты. На остальных участках интервал в два раза больше.

«Почему? Потому что красная и зеленая линии метрополитена не только пересекаются, но и объединяются именно на станции «28 Мая». В целом, когда мы в связи с новым сезоном объявляли график движения поездов, то отметили, что ожидаем увеличения пассажиропотока до показателей 2019 года. Потому что, несмотря на то, что пандемия продолжается, все ограничения сняты, все сферы вернулись к прежнему графику работы, восстановив рабочий ритм, а это означает восстановление высокой плотности пассажиропотока. Однако стоит отметить, что пока еще метрополитен не перевозит поток пассажиров, равный 2019 году», — сказала Мамедов.

Он отметил, что с 15 сентября до сегодняшнего дня в будние дни пассажиропоток превысил 700 000 человек. И если раньше станция «28 Мая» была лидером по высокой плотности пассажиропотока, то теперь станция «Кероглу» принимает столько же пассажиров, а иногда и больше.

«Надо отметить, что с технической точки зрения уменьшить интервалы в бакинском метрополитене невозможно. Наши платформы на красной и зеленой линиях предусмотрены для поездов из пяти вагонов. Количество поездов никак не влияет на возможность уменьшить интервалы в графике. Ресурсов у нас достаточно. Но в то же время метро применяет другие механизмы регулирования: один из них – это то, что часы пик продлены утром с 07:00 до 10:00, а вечером — с 17:00 до 20:00, и это сделано для удобства пассажироперевозок. Помимо этого, как показали результаты мониторингов, в дневное время, после окончания уроков, с 12:00 до 14:00, плотность пассажиров увеличивается, поэтому на станции метро «28 Мая» нами применяются дополнительные регуляторы. Мы постоянно проводим мониторинги, и действуем в соответствии с их результатами», — сказал Бахтияр Мамедов.

Главная задача Бакметрополитена, добавил он, не допустить переполненности платформ — это может привести к плачевным результатам и нарушению рабочего графика. Метрополитен работает в специально усиленном рабочем режиме.

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