Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленскими.

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что главы государств обсудили процессы, связанные с войной между Украиной и Россией.

Турецкий лидер выразил удовлетворение успешной реализацией договоренности по обмену пленными между Украиной и Россией, отметив, что работа в этом направлении продолжалась долгое время.

Президент Турции заявил, что односторонние референдумы на подконтрольных российской стороне территориях Украины осложняют усилия по активизации дипломатического процесса.

Он подчеркнул, что Турция готова к посильному вкладу в прекращение войны путем мирных переговоров

Эрдоган напомнил о действенности договоренности по поставкам украинского зерна по Черному морю, не исключив, что схожая договоренность может быть достигнута по вопросу Запорожской АЭС. «Предложение Анкары по посредничеству в вопросе создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС остается в силе», — сказал политик.