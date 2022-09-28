Россия предпринимает и будет предпринимать все возможное для того, чтобы не допустить столкновения между Арменией и Азербайджаном, но это будут исключительно политические и дипломатические шаги. Об этом заявил экс-президент Армении Роберт Кочарян в ходе пресс-конференции в Ереване.

«Москва и Баку имеют союзнические отношения, и абсурдно рассчитывать на то, что Россия в этой ситуации может начать военные действия против Азербайджана», — считает он.

Кочарян также указал на то, что США и Франция не имеют рычагов влияния на Азербайджан и особенно на Турцию.

«Эрдоган демонстрирует мастер-класс по защите национальных интересов своей страны – игнорируя всякого рода давления», — подчеркнул политик.