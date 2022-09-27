Генсек НАТО Йенс Столтенберг созвал во вторник экстренную встречу национальных директоров по вопросам вооружения, посвященную ситуации в Украине, в ходе которой призвал страны альянса как можно скорее пополнять запасы вооружений. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал внеочередное заседание Конференции национальных директоров по вооружениям (CNAD) во вторник в штаб-квартире НАТО», — отмечается в заявлении альянса. Встреча была посвящена последствиям военных действий в Украине, «в том числе потенциалу союзников и запасам боеприпасов». «Генеральный секретарь призвал союзников продолжать как можно быстрее пополнять запасы», — говорится в сообщении пресс-службы.