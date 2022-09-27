Представитель Госдепартамента США Нед Прайс рассказал о встрече госсекретаря Энтони Блинкена на прошлой неделе с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Он отметил, что госсекретарь беседовал с лидерами обеих стран, но эта встреча стала первой личной встречей двух министров иностранных дел после того, как произошли столкновения.

«Для нас и для Госсекретаря в особенности было важно сблизить обе стороны», — отметил Нед Прайс.

По словам Прайса, в ходе встречи Энтони Блинкен отметил важность соблюдения режима прекращения огня обеими сторонами и подчеркнул приверженность США к мирному урегулированию:

«Мы довели до сведения министров иностранных дел, что США готовы оказать свою поддержку, объединив двухсторонних, многосторонних партнеров. Это включает в себя поддержку усилий президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля по организации встречи лидеров обеих стран».

«В ходе этой встречи они обсудили наилучший путь продвижения вперед, и госсекретарь предложил сторонам обменяться идеями о том, как существенно продвинуть мирный процесс до конца месяца», — подчеркнул Прайс.

По словам Прайса, применение силы не является приемлемым путем:

«Мы дали это понять. Мы рады, что наше постоянное взаимодействие, в том числе на высоком уровне, в том числе на прошлой неделе в Нью-Йорке, с обеими странами помогло остановить боевые действия, и мы будем продолжать взаимодействовать и поощрять работу, необходимую для достижения прочного мира, потому что не может быть военного решения этого конфликта».

Также Нед Прайс рассказал, выбрано ли место и время новой встречи Байрамова и Мирзояна:

«Это будет решаться двумя странами, но мы считаем, что продолжение прямого взаимодействия между Арменией и Азербайджаном отвечает не только их интересам, но и интересам региона и за его пределами. Мы снова предложили помощь на двустороннем, трехстороннем, многостороннем уровне, и, конечно, ЕС также играет важную роль».

«Мы поддерживаем регулярные контакты как с армянскими, так и с азербайджанскими официальными лицами. Это будет продолжаться», — заключил Нед Прайс.