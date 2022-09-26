В американском городе Нью-Йорке состоялась информационная акция, связанная с военными провокациями и агрессивной политикой Армении.

Об этом сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Во время акции в районе Манхэттена передвигался автомобиль с LED-экраном, на котором отображались лозунги: «Азербайджан хочет мира, Армения — войны!», «Армения искажает факты, вводит в заблуждение мировую общественность!», «Мины Армении = военным преступлениям!», «Армения уничтожила культурное наследие Азербайджана в Армении!”, «Мины Армении убивают мирных жителей» и изображения, охватывающие данные темы.

Акция, направленная на привлечение внимания общественности города к военным провокациям Армении, была организована Азербайджано-американской женской ассоциацией Нью-Йорка и Культурным центром Нью-Йорк-Азербайджан, действующими при Координационном совете азербайджанцев Америки.