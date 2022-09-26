У администрации США есть план действий при применении Россией ядерного оружия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен телеканалу CBS.

Раскрывать подробности плана он не стал.

— Я не стану углубляться в вопрос о том, какими будут последствия. Любое использование ядерного оружия имело бы катастрофические последствия, конечно же, для страны, которая его использовала, но также и для многих других, — заявил Блинкен в интервью телеканалу CBS.

Заявление Блинкена прозвучало на фоне слов президента Владимира Путина о том, что Москва может применить ядерное оружие в случае угрозы территориальной целостности страны. В своем обращении 21 сентября, объявляя о частичной мобилизации, тот заявил, что Запад использует против России «ядерный шантаж».