Азербайджан нацелен на развитие «зеленой» экономики.

Данное заявление озвучил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Министр отметил, что это одно из пяти приоритетных направлений развития экономики Азербайджана, несмотря на то что нефтегазовый сектор играет важную роль в развитии страны.

«Именно на этом фоне отмечен рост ненефтятого сектора на свыше 11 процентов, что привело к росту общего ВВП страны на 7,2 процента», — поведал министр.

Он добавил, что Азербайджан одна из немногих стран мира, который активно развивает сектор возобновляемой энергетики, при этом оставаясь надежным поставщиком энергоресурсов.

«Мы продолжим укреплять наши позиции как надёжного поставщика энергоресурсов. Недавно подписанный меморандум о сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном в сфере энергетики — удачный пример позиции Азербайджана как страны, которая обеспечивает энергетическую безопасность», — отметил Байрамов.

По его словам, Азербайджан уже инвестировал 3 миллиарда долларов в восстановление освобожденных территорий и намерен дальше нарастить объем инвестиций.