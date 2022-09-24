Законопроекты о вхождении «освобожденных» территорий в состав России могут внести в Госдуму вечером 28 сентября, а уже на следующий день депутаты могут собраться на внеочередное пленарное заседание для их принятия. Об этом ТАСС сообщил источник в палате.

«После подсчетов голосов на «референдумах» законопроекты могут внести уже 28 сентября, чтобы 29-го числа Дума успела их принять», — сообщил источник.

В случае положительного исхода «референдумов» в Госдуму будут внесены международные договоры на ратификацию, а также проект федерального конституционного закона о принятии в РФ новых «субъектов».