Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал исключить Россию из Совета Безопасности ООН.

«Когда постоянный член СБ ООН начинает неспровоцированную и ничем не оправданную войну, войну, осужденную Генеральной Ассамблеей ООН, — приостановка его членства в Совбезе ООН должна быть автоматической», — заявил он, выступая на сессии Генассамблеи ООН в пятницу, 23 сентября, в Нью-Йорке.

Мишель также подчеркнул, что ЕС выбирает уважение границ, а не агрессию, сотрудничество, а не угрозы. «Это порядок, основанный на правилах, а не закон сильнейшего», — добавил он. Глава Евросовета призвал предотвратить или остановить ужасные события в Бородянке, Йемене и других местах, назвав это «ядром нашей ответственности в качестве лидеров». «Мы должны активизировать его сейчас и действовать вместе. Вы можете рассчитывать на ЕС», — указал он.