Премьер-министр Никол Пашинян встретился в Нью-Йорке с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

Пашинян пожаловался Мишелю на «широкомасштабную агрессию Азербайджана против Армении» и заявил, будто Азербайджан «оккупировал» суверенные территории Армении. Он просит ЕС дать «четкие и целенаправленные оценки азербайджанской агрессии» и требует немедленного вывода азербайджанских подразделений с территории Армении.

Пашинян также обвинил Азербайджан в нарушении норм международного гуманитарного права.

Но Шарль Мишель всего лишь выразил обеспокоенность сохранением напряженности на армяно-азербайджанской границе и подчеркнул важность решения региональных проблем путем мирных переговоров. Председатель Европейского совета подтвердил свою готовность содействовать диалогу и миру.