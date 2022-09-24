Администрация США, американские союзники и партнеры готовы навязать дополнительные экономические издержки России в случае вхождения в ее состав Запорожской и Херсонской областей Украины, а также «Донецкой» и «Луганской» «народных республик» по итогам «референдумов». Об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ее попросили прокомментировать проводимые «референдумы» по вопросу «вхождения» в состав России «ДНР» и «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей. «Мы вместе с нашими союзниками и партнерами готовы без промедления навязать России дополнительные серьезные экономические издержки в ответ на эти действия, если они будут продвигаться вперед», — сказала пресс-секретарь.

Соединенные Штаты, продолжила она, «никогда не признают эту территорию ничем другим, кроме как частью Украины, потому что она принадлежит народу Украины». «Мы вместе с нашими партнерами по всему миру отвергнем сфабрикованные результаты, которые объявит Россия», — сказала Жан-Пьер. Она повторила слова президента США Джо Байдена, который считает, что проводимые «референдумы» «являются вопиющим нарушением международного права и оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности, которые лежат в основе международной системы и являются основой Устава ООН». «Мы будем продолжать решительно поддерживать народ Украины и предоставлять ему исторические объемы помощи в области безопасности, чтобы помочь ему защитить свою территорию, помочь ему защитить свою свободу», — сказала пресс-секретарь.