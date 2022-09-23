Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября денежное вознаграждение ему и премьер-министру России Михаилу Мишустину будет повышено в 1,04 раза (4%). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности РФ: а) установленное подпунктом «а» пункта 1 указа президента РФ от 25 июня 2002 года №655 «О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности РФ», —следует из текста указа.

Отмечается, что в упомянутом указе в подпункте «а» пункта 1 указа президента РФ от 25 июня 2002 года №655 значатся президент и премьер-министр России.

Также из указа следует, что заработная плата будет проиндексирована на 4% заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву.