Из Офиса армянского вице-премьера Мгера Григоряна сообщили, что в Москве состоялась неофициальная встреча вице-премьеров Армении и Азербайджана, разговор был неформальным и длился несколько минут, речь шла о последней эскалации на армяно-азербайджанской границе.

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В рамках Экономического совета СНГ в Москве.Состоялась встреча вице-премьера Азербайджана Ягуба Эюбова и вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

АПА пишет, что во время перерыва после заседания Экономического совета СНГ, проведенного в узком формате, Ягуб Эюбов и Мгер Григорян стоя побеседовали около четырех минут.