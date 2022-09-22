Вооруженные силы Ирана представили в четверг новую баллистическую ракету класса «земля — земля» «Резван» с дальностью полета 1 400 км. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

Ракета была показана во время парада в Тегеране по случаю начала Недели священной обороны.

«Резван» — одноступенчатая ракета на жидком топливе, которая может быть запущена с разных фиксированных и мобильных платформ.

Также на параде были продемонстрированы твердотопливные стратегические ракеты системы «Хайбар-шекан».