Мы обеспокоены попытками проведения односторонних референдумов в регионах Украины, находящихся под контролем России. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

«Данный незаконный свершившийся факт не будет признан международным сообществом. Это усложнит усилия и усугубит нестабильность.

Мы пользуемся этой возможностью, чтобы еще раз заявить о нашей поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины, которую мы подчеркивали с момента незаконной аннексии Крыма в 2014 году, и подтверждаем нашу готовность внести любой необходимый вклад в разрешение продолжающейся войны путем мирных переговоров», — отмечает ведомство.