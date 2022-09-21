Никакие заявления руководства России не повлияют на готовность украинцев бороться за свою свободу. ВСУ уничтожат всех, кто придет с оружием в Украину, несмотря на то, добровольно ли они здесь оказались или по мобилизации.

Об этом говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного .

Он отметил, что ВСУ 8 лет и 7 месяцев сдерживают вооруженное вторжение России.

«Полномасштабное наступление противника не испугало нас. Более того, мы объединились и достойно встретили врага. Объявление мобилизации в России тому подтверждение», — написал он.

Залужный добавил, что сотни тысяч мужчин и женщин защищают свою землю, собственные дома, детей и будущее Украины.

«Поэтому никакие заявления военно-политического руководства России не повлияют на нашу готовность бороться за свою свободу. Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю — добровольно ли или по мобилизации», — добавил он.