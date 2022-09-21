После «референдумов» и введения части украинских территорий в состав России «речи о переговорах с Украиной быть не может».
Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам, член переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий.
После «референдумов» и введения части украинских территорий в состав России «речи о переговорах с Украиной быть не может».
Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам, член переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий.
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На коленях ещё ползать будете и умолять Украину о переговорах…