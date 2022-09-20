Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Совбезу подготовить президентское мероприятие по вопросам обороны государства в связи с тем, что «ситуация очень серьезная».

«Ситуация очень серьезная. Я бы даже сказал опасная. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться. Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части, значит, надо ее отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит, надо. Надо народное ополчение — проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут, и какое у них оружие, значит, надо. Особенно последнее. Потому что народное ополчение у нас в стадии формирования. И вот эти вещи мы не должны забывать и это у вас все должно быть под контролем», — заявил Лукашенко.