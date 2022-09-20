Капитан армии США Кэм Макмиллан, служивший в Ираке, считает, что беспилотники Shahed и Mohajer-6 производства Ирана, очень сложно уничтожить, сообщает американский военный портал 19FortyFive,

По сообщениям СМИ, аналоги дронов Shahed, уничтожили на Украине несколько американских гаубиц M777.

Отмечается, что Mohajer-6 может вести и разведку, и доставлять управляемые боеприпасы с дальностью действия около 200 км. Дальность полета беспилотников Shahed-129 и 191 составляет до 1700 и 1500 км. Shahed-136 — это беспилотник-камикадзе, который несет взрывчатку.

По словам Макмиллана, иранские дроны регулярно атаковали силы США на Ближнем Востоке, «много раз проскальзывая сквозь мощную оборону и поражая цели на американских базах». По его мнению, эти дроны сложно отследить на радаре, они не имеют характеристик пилотируемых самолетов, для нейтрализации которых было разработано большинство систем ПВО. Эксперт пришел к выводу, что если ВСУ удастся идентифицировать и отследить такие беспилотники, то их будет трудно сбить, потому что комплексы ПВО ВСУ не предназначены для уничтожения дронов.