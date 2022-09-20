Госдума РФ приняла закон о лишении свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен и ввела наказание до 15 лет лишения свободы за мародерство в военное время, а также за принуждение к нарушению обязанностей военной службы.

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Депутаты Государственной Думы внесли пакет поправок в законопроект об изменениях в Уголовном кодексе (УК), который был принят в первом чтении в июле. В кодекс предложили ввести понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время», сообщает РБК.

«В пункте «л» части первой статьи 63 слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменить словами «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий»», — говорится в документе.

Кроме того, в статье 63 УК РФ приведены обстоятельства, считающиеся отягчающими. В пункте «л» в настоящей редакции такими обстоятельствами считаются «совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или другого общественного бедствия, а также при массовых беспорядках, в условиях вооруженного конфликта или военных действий».