Космическое агентство при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана («Азеркосмос») и Турецкое космическое агентство подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает министерство, церемония подписания состоялась в рамках 73-го Международного конгресса астронавтики в столице Франции, Париже.

Меморандум предусматривает укрепление сотрудничества в сфере дистанционного наблюдения Земли и развития технологий, а также расширение взаимовыгодных программ по обмену опытом и знаниями в целях оценки коммерческих и образовательных возможностей космической сферы.