До конца текущего года Грузия совместно с польской компанией начнет производство беспилотных разведывательных дронов, сообщил сегодня журналистам глава Минобороны Джуаншер Бурчуладзе, передает Грузия-Онлайн.

«Все формальные процессы с польской компанией завершены», — сказал министр.

Хотя Бурчуладзе и не назвал польского производителя, он указал, что речь идет об «очень отлаженном частном предприятии», и «продукция этой компании активно используется на практике».

Глава Минобороны также уточнил, что польско-грузинское производство создается на базе «Дельты» – государственного военного научно-технического центра.

О том, что Грузия планирует наладить производство беспилотников вместе с Польшей, впервые Бурчуладзе сообщил на днях в интервью телеканалу «Имеди». По его словам, при компании, среди прочего, будет создан учебный центр, который будет оказывать услуги Силам обороны Грузии.