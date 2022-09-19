Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать пост певицы Аллы Пугачевой, в котором она заступилась за своего мужа Максима Галкина, объявленного «иностранным агентом», и допустила высказывания, которые сложно не считать антивоенными — в условиях военной цензуры в России.

«Я не буду комментировать никак эту тему», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле мнение Пугачевой по этому поводу авторитетным.

На вопрос, нужно ли принимать какие-то меры в ответ на такое заявление, он ответил: «Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю» (цитаты по «Интерфаксу»).

Пугачева накануне написала: «Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан».

Эти слова вызвали бурную реакцию в соцсетях, многие выражали восхищение Пугачевой. Государственные СМИ либо игнорировали эту новость, либо давали только первую часть заявления певицы — без слов, относящихся к вторжению России в Украину.