В Иране прошла волна протестов из-за смерти девушки, которую арестовали за неправильно надетый хиджаб.

Протесты начались после похорон девушки в городе Секкезе и вскоре распространились по стране.

Женщины в социальных сетях публикуют видео, на которых сжигают хиджабы и срезают волосы.

В социальных сетях опубликована фотография надгробной плиты умершей, на которой написано: «Ты не умерла. Твоё имя станет боевым призывом!»

В стране было ограничено действие интернета, полиция, разгоняя толпу, применяла слезоточивый газ и открыла огонь по протестующим. Есть данные о пострадавших и задержанных.

Сегодня в нескольких городах владельцы магазинов отказались открываться в знак протеста.

Сотрудники больницы публично сообщили, что девушку привезли из отделения полиции с травмами головы.

Их стали обвинять в антиправительственных заявлениях, и сообщение было удалено. Полиция же утверждает, что у девушки внезапно произошёл сердечный приступ.



