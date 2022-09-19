Возбуждено уголовное дело по факту нападения членами радикальной армянской группировки на административное здание посольства Азербайджанской Республики во Франции.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

18 сентября во многих местных и зарубежных СМИ были распространены видеокадры, отражающие попытку нескольких членов радикальной армянской группировки насильственно проникнуть в административное здание посольства Азербайджанской Республики во Франции.

Предварительным расследованием установлено, что члены радикальной группировки по предварительному сговору, личности которых неизвестны, с целью обострения международных отношений и разжигания войны нарушили требования Международной конвенции от 14 декабря 1973 г. «О предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов». Установлены обоснованные подозрения в том, что 18 сентября они попытались проникнуть в посольство Азербайджанской Республики во Франции, а также предметами, использованными в качестве оружия, нанесли материальный ущерб административному зданию.

По факту Генеральным прокурором возбуждено уголовное дело по статьям 12.3, 102 (нападение на лиц или организации, пользующиеся международной защитой) и 12.3, 186.1 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) Уголовного кодекса Азербайджана. Проведение расследования поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Генеральная прокуратура обратилась с запросом об оказании правовой помощи для проведения расследования уголовного дела в рамках совместного сотрудничества с компетентными органами Франции.

Принимаются необходимые меры в соответствии с международными нормами и принципами для выявления виновных и привлечения их к уголовной ответственности путем всестороннего, полного и объективного расследования.