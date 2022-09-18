Спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова выступила с заявлением в связи с высказываниями спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время ее визита в Армению, сообщает Trend.

«Высказывания спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время ее визита в Армению вызывают глубокое сожаление.

В ночь с 12 на 13 сентября 2022 года Арменией была совершена крупномасштабная военная провокация на условной, неделимитированной границе между Азербайджаном и Арменией. Азербайджанская армия предприняла соотвествующие меры для сохранения территориальной целостности и суверенитета нашей страны. В настоящее время между сторонами достигнут режим прекращение огня и предотвращена дальнейшая эскалация ситуации.

В то время как Азербайджан проводит широкомасштабные реставрационные и восстановительные работы на своих территориях, освобожденных от оккупации, и прилагает усилия для обеспечения мира и стабильности в регионе, Армения последовательно наносит удар по мирному процессу своей деструктивной позицией и военными провокациями. Вся ответственность за эти шаги ложится на политическое и военное руководство Армении.

Высказывания спикера Палаты представителей США отражают предвзятый и односторонний подход к произошедшим событиям. Нет сомнения, что Нэнси Пелоси, известная в своей политической карьере как проармянски настроенный политик, сделала это заявление под влиянием армянской пропаганды. Включение трех проармянских членов Конгресса в состав делегации, посещающей Армению, является еще одним ярким проявлением этого. С другой стороны, также понятно, что эта поездка, состоявшаяся перед промежуточными выборами в Конгресс США, служила личным интересам спикера как один из шагов для получения поддержки армянского лобби в США.

Спикер Палаты представителей США должна понимать, что ее заявление усиливает тенденции реваншизма в Армении, серьезно влияет на процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и усилия по обеспечению долгосрочного мира и стабильности в регионе.

За 30-летнюю оккупацию Арменией азербайджанских земель мы ни разу не были свидетелями заявлений таких политиков, как Нэнси Пелоси, в поддержку норм и принципов международного права, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Несмотря на то, что Армения проводила политику этнической чистки, 1 миллион наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами, а также несмотря на то, что Армения совершала акты вандализма на наших территориях в период оккупации, разрушала наши города и села, такие политики, как Нэнси Пелоси предпочли молчать и не придерживаться какой-либо точки зрения по данной теме.

Заявление, сделанное спикером Палаты представителей Конгресса США под влиянием армянской пропаганды, следует рассматривать как еще один наглядный пример двойных стандартов».