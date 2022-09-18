18 сентября спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова совершила визит в Великобританию и Северную Ирландию для участия в церемонии прощания с королевой Елизаветой II.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в Лондонском международном аэропорту «Лутон» председателя Милли Меджлиса встретили посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов и другие официальные лица.

В рамках визита 19 сентября спикер примет участие в церемонии прощания с королевой Великобритании и Северной Ирландии Елизаветой II и сделает запись в траурной книге.

Спикер также примет участие в официальном приеме, который будет организован 18 сентября от имени короля Великобритании и Северной Ирландии Карла III.