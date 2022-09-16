Иран не приемлет любое изменение «международно признанных границ» между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, заявил президент ИРИ Эбрагим Раиси на саммите ШОС в Самарканде.

«Установление мира, стабильности и безопасности в Кавказском регионе очень важно для Ирана. Мы всегда подчеркивали необходимость уважать территориальную целостность, национальный суверенитет и отвергаем любое изменение признанных границ между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», — приводит слова Раиси информагентство IRNA.

Он подчеркнул, что стороны «должны урегулировать свои разногласия путем диалога и мирным путем на основе международного права».

«Поскольку Исламская Республика Иран защищает свои национальные интересы и безопасность и регион, она также заявляет о своей готовности помочь разрешить разногласия между этими двумя соседними странами», — важно заявил он.