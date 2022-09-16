Президент РФ Владимир Путин рассказал премьеру Индии Нарендре Моди о ситуации с конфликтом в Украине.

«Я знаю вашу позицию по конфликту на Украине, ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все для того, чтобы это прекратилось как можно быстрее. К сожалению, противная сторона — руководство Украины — заявила об отказе от переговорного процесса, заявила, что хочет добиться своих целей военным путем. Как они говорят, на поле боя. Мы вас будем держать в курсе того, что там происходит», — заявил Путин на встрече в Самарканде.