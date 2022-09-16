Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным описал обстановку на границе с Азербайджаном, отметив, что ситуация остается очень напряженной. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

Собеседники коснулись ситуации на армяно-азербайджанской границе. Никол Пашинян подчеркнул, что, хотя в настоящее время на границе относительно спокойно, ситуация остается очень напряженной.

Премьер Армении также сообщил о напряженной ситуации на границе с Азербайджаном президенту Франции Эмманюэлю Макрону.