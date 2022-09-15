Госсекретарь США Энтони Блинкен рассчитывает провести новые контакты с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым в связи с ситуацией в регионе. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Он напомнил, что Блинкен недавно беседовал с лидерами двух стран и следует ожидать, что вскоре у него вновь представится такая возможность.

Прайс приветствовал «продолжающееся соблюдение сторонами режима прекращения огня». «Мы продолжаем заниматься и поощрять работу, необходимую для того, чтобы снова достичь прочного мира, этот вопрос не имеет военного решения», — сказал он.