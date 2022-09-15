Оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ прибыла в Армению. С членами делегации встретился глава Минобороны этой страны Сурен Папикян. Информацию приводит пресс-служба военного ведомства Армении.

Оперативная группа прибыла в Армению с целью осуществления мониторинговой миссии в связи с недавней эскалацией напряженности на армяно-азербайджанской границе, в соответствии с принятым Советом коллективной безопасности ОКДБ решением.

Группу возглавляет начальник Объединенного штаба генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Миссия будет работать в штабе Вооруженных сил Армении и в зоне боевых действий, чтобы затем представить в Совет коллективной безопасности ОДКБ доклад об обстановке в регионе.