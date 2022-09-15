Президент Ильхам Алиев в ходе сегодняшней встречи с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином подчеркнул, что Азербайджан всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет Китая, и что он всегда высоко ценит безоговорочную поддержку Китаем территориальной целостности нашей страны, за что выразил благодарность Си Цзиньпину.

Президент Азербайджана особо отметил, что невмешательство во внутренние дела государств является для Азербайджана одним из главных принципов. Глава государства указал, что Азербайджан всегда выступает за обеспечение верховенства норм и принципов международного права, и подчеркнул, что наша страна продолжает свою деятельность в этом направлении в качестве председателя Движения неприсоединения с 2019 года. Президент Ильхам Алиев заявил, что территориальная целостность является основополагающим принципом международного права и должна соблюдаться всеми.

Глава государства отметил важность наращивания межгородских связей, студенческого обмена, а также сотрудничества в сфере туризма как составляющих сотрудничества в гуманитарной сфере. Президент Азербайджана подчеркнул свою уверенность в том, что после полного окончания пандемии туристический обмен между нашими странами будет восстановлен до уровня, существовавшего до COVID-19. Глава нашего государства еще раз заявил, что Китай является другом и стратегическим партнером Азербайджана.

В ходе беседы было подчеркнуто, что имеются большие перспективы для развития торгово-экономических отношений между нашими странами, увеличения товарооборота, привлечения инвестиций, сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, транспорта, логистики, электронной коммерции, автомобильных перевозок и других сферах, расширения студенческого обмена, прямых связей между городами наших стран.

В завершение главы государств констатировали, что совместные усилия будут продолжены для углубления и дальнейшего развития наших отношений.