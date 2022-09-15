В ходе сегодняшней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин передал президенту Ильхаму Алиеву поздравления по случаю тридцатой годовщины установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Китаем, а также создания партии «Ени Азербайджан». Глава государства сказал, что отношения между Азербайджаном и Китаем носят стратегический характер и развиваются на высоком уровне. «Мы высоко ценим ваше внимание к развитию отношений между Азербайджаном и Китаем. Мы выступаем за всестороннее развитие наших отношений на стратегическом уровне», — сказал Си Цзиньпин.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, и отметил, что Азербайджан высоко ценит поддержку, оказанную территориальной целостности и суверенитету Китая. Председатель Си Цзиньпин заявил, что невмешательство в дела государств является важным принципом.