Как сообщалось ранее, сегодня в Самарканде состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что очень доволен встречей с китайским лидером Си Цзиньпином и с удовольствием вспоминает свои предыдущие встречи, особенно визит в Китайскую Народную Республику для участия в Форуме «Один пояс, один путь» в 2019 году. Глава нашего государства также отметил, что отношения между Азербайджаном и Китаем носят характер стратегического партнерства, и наши страны успешно сотрудничают во многих областях.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность Председателю Си Цзиньпину за поздравление по случаю тридцатилетия создания партии «Ени Азербайджан», отметив, что между правящими партиями двух стран сложились очень хорошие отношения. Подчеркнув, что тридцатилетие дипломатических отношений между Азербайджаном и Китаем было отмечено успешными результатами, глава государства сказал, что между нашими странами во всех сферах налажено очень полезное и эффективное сотрудничество.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил поддержку Китая Азербайджану в борьбе с пандемией COVID-19 и высоко оценил тот факт, что Азербайджан одной из первых стран начал процесс вакцинации благодаря вакцинам, закупленным в Китае.