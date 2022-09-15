Россия рассчитывает, что ситуация между Арменией и Азербайджаном будет обсуждаться в ходе встречи президентов стран Владимира Путина и Ильхама Алиева в Самарканде.
Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Призываем Армению и Азербайджан проявлять сдержанность», — заявил он.
«Россия крайне озабочена резкой эскалацией ситуации в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь с 12 на 13 сентября, в также последовавшими перестрелками», — отметил дипломат.
Он заявил, что российская сторона рассчитывает на выполнение всех достигнутых ранее договоренностей о прекращении огня.
«Призываем Азербайджан и Армению проявить сдержанность и воздерживаться от шагов, способных повысить градус напряжённости», — добавил Небензя.
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