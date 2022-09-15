Россия рассчитывает, что ситуация между Арменией и Азербайджаном будет обсуждаться в ходе встречи президентов стран Владимира Путина и Ильхама Алиева в Самарканде.

Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Призываем Армению и Азербайджан проявлять сдержанность», — заявил он.

«Россия крайне озабочена резкой эскалацией ситуации в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь с 12 на 13 сентября, в также последовавшими перестрелками», — отметил дипломат.

Он заявил, что российская сторона рассчитывает на выполнение всех достигнутых ранее договоренностей о прекращении огня.

«Призываем Азербайджан и Армению проявить сдержанность и воздерживаться от шагов, способных повысить градус напряжённости», — добавил Небензя.