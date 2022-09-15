Эскалация на азербайджано-армянской границе была спровоцирована политикой властей Армении, которые, как показывает ход переговоров, не отказались от территориальных претензий к Азербайджану, фактически они нарушили все трехсторонние договоренности. Об этом сказал в интервью Minval.az директор Центра стратегических и международных исследований, политолог Эльдар Намазов.

По его словам, речь идет не только о саботаже переговорного процесса по открытию коммуникаций, представлению Азербайджану дороги в Нахчыван, делимитации и демаркации границ и подготовки мирного договора.

— Помимо этого саботажа армянские власти отказывались выводить остатки своих войск из зоны, в которой находятся российские миротворцы. Армения строит военные базы на границе с Азербайджаном, пытается создать военный плацдарм, диверсионные группы проводят минирование дорог, по которым перемещаются азербайджанские военнослужащие и гражданские лица. Все это привело к нынешнему обострению ситуации, и Азербайджан был вынужден принимать ответные меры, которые, как я считаю, были достаточно адекватными. По имеющимся у меня данным, Армения надолго лишилась возможности осуществлять военные провокации и угрожать нашим границам, так как фактически сформирована буферная зона безопасности, находящаяся под плотным огневым и физическим контролем наших ВС, и это было неизбежно – создание этой зоны диктовал ход событий. Еще год назад я обратил внимание на создание пояса безопасности, мой анализ был опубликован, и к нему была приложена карта. Я видел, что политика властей Армении направлена фактически на подготовку новых военных плацдармов и на продолжение политики территориальных претензий к Азербайджану. А по логике событий, из этой выбранной стратегии вытекает и неизбежность военных провокаций, и угрожающих действий на самой границе. Это логика: если говоришь «А», надо сказать и «Б».

Отказавшись идти по пути мира, саботируя мирные переговоры, Армения неизбежно должна была осуществлять военные провокации, и, естественно, должен был последовать ответ Азербайджана. Да, у нас есть потери, но, конечно же, существенно меньше, нежели у армянской стороны. Для нас каждый наш воин – это наша гордость и ценность, мы скорбим по нашим шехидам, отдавшим жизни в ходе отражения армянской провокации. Но я должен сказать обязательно свое мнение и по данному вопросу. Наше поколение пережило первую Карабахскую войну, и мы потеряли много тысяч наших солдат, гражданских лиц, до сих пор в списках пропавших без вести числится много фамилий. Поколение наших детей участвовало во второй Карабахской войне, в которой мы одержали блестящую победу, освободили территории. Но за эту победу на алтарь Родины положили свои жизни 3 тысячи шехидов – лучших наших сыновей. И если сейчас армянская сторона откровенно продолжает реваншистскую политику, старается сформировать военный потенциал и отказывается признавать территориальную целостность Азербайджана, мы стоим перед выбором: адекватно реагировать и довершить разгром армянского фашизма или оставить в наследство нашим внукам необходимость участвовать в третьей Карабахской войне. Учитывая, какие последствия имели первая и вторая карабахские войны, сколько жизней наших сограждан было отдано, я думаю, что сейчас мы не можем оставить будущим поколениям азербайджанцев такое страшное «наследство», а потому мы должны принудить Армению к миру, к признанию нашей территориальной целостности.

— Пашинян обратился в ОДКБ, обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину, намекая, видимо, на возможность России вмешаться в военный процесс – согласно пунктам договора о взаимопомощи. Скажите, стоит ли ожидать каких-то серьезных враждебных шагов в данной ситуации от России?

— Ни двухстороннее соглашение с Россией, ни соглашение в рамках ОДКБ не позволяет, чтобы эта организация или Россия, как отдельное государство, участвовала в военных действиях на стороне Армении. Потому что и двустороннее соглашение с Россией, и соглашение в рамках ОДКБ – это все оборонительный союз. В Уставе этой организации прямо сказано, что она создана с целью защиты государств-членов, организация опирается на рамки международного права, на решения Совбеза ООН, и поэтому данный Устав не дает право какому-либо члену ОДКБ напасть на соседнюю страну, совершить в ее отношении агрессию, захватывать ее территории и при этом надеяться, что другой член ОДКБ будет помогать. И мы видим это на практике. Сейчас идет российско-украинская война, и Армения заявляет, что занимает позицию нейтралитета. А почему? Армения же тоже член ОДКБ, как и Россия? Но Армения, повторюсь, занимает позицию нейтралитета — также, как и Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан. ОДКБ — оборонительный союз, а не захватнический.

И если какая–то страна-член ОДКБ принимает решение — проводить военную операцию за пределами своих территорий, то другие участники уже не несут какой-либо ответственности за это. И потому сама Армения, объявляя, что держится в рамках нейтралитета в российско-украинской войне, и при этом обижаясь на Россию и страны ОДКБ за то, что они не поддерживают военную агрессию Армении, направленную против территориальной целостности Азербайджана – поступает крайне нелогично. Это абсурдная «логика», и я думаю, что внутри Армении уже тоже многие понимают, что их территориальные претензии к соседним странам не имеют ничего общего с Уставом и обязательствами стран в рамках ОДКБ.

— Одной из версий, спровоцировавших военную эскалацию на азербайджано-армянской границе, называют «вмешательство третьих сил». Как вы считаете, насколько обоснована эта версия?

— Безусловно, Армения преследует определенные внешнеполитические интересы, у нее есть ожидания. Я не назвал бы это «вмешательством третьих сил», я бы, скорее, обозначил бы данный процесс результатом иллюзий Армении, которые «изменят внешнеполитический ход». Армения проиграла Азербайджану во второй Карабахской войне, она уступает Азербайджану по военному и экономическому потенциалу, в демографическом потенциале, причем, уступает многократно. И армянские власти предаются иллюзиям, что на международном дипломатическом поле они могут компенсировать все свои слабости и поражения, рассчитывая на то, что армянская диаспора активная в ряде важных государств, таких как США, Франция, Россия, сможет на этом поле добиться каких-то результатов против Азербайджана. Но это все иллюзии, причем по нескольким причинам.

Во-первых, в условиях глобального кризиса, который мы сейчас переживаем, роль и авторитет Азербайджана в мире значительно вырос. Азербайджан, как самое большое государство Южного Кавказа, обладающее большими энергоресурсами, является мостом между Китаем – со стороны Азии и Европой, мостом между Россией и Ираном с выходом на океанические магистрали к Индии. Усиление роли Азербайджана мы наблюдаем в различных международных соглашениях, визитах крупных международных делегаций, формировании новых проектов. И потому думать, что Армении удастся хоть как-то навредить Азербайджану на внешнеполитической арене – это иллюзия.

Само международное право сейчас переживает кризис, большинство международных организаций находится в глубоком параличе. Что можно сказать об Организации Объединенных Наций, которая десятилетиями не могла добиться от Армении выполнения своих четырех резолюций, в которых было жестко поставлено требование вывода армянских оккупационных войск с территории Азербайджана? Неужели в нынешней ситуации Армения думает, что если какие-то проармянские силы в Конгрессе США или в Европарламенте, или в структурах ООН включат какое-то предложение, или сделают выпад против Азербайджана своей бумажкой, то это сможет изменить политику Азербайджана, и изменить баланс сил в нашем регионе. Иллюзии!

Просто Армения, как утопающий, хватающийся за соломинку, пытается найти какое-то волшебное средство, способное изменить баланс сил в нашем регионе. Но его нет, этого «волшебного средства». Единственный реальный путь к сохранению Армении, ее развитию – это политика добрососедства, соглашение с Азербайджаном и Турцией открыть границы, отказ от всяких территориальных претензий к Азербайджану и Турции. Это – единственный путь, который выведет Армению из того тупика, в который она сама себя загнала. Но пока что Армения мечется в попытке делать, с одной стороны, миролюбивые заявления, а на деле – саботирует мирный процесс, и я думаю, что эта политика приведет Армению к очередному внутриполитическому кризису, который в эти дни мы и наблюдаем в Ереване.

— Пашинян вчера еще раз заявил, что Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана в случае вывода наших ВС с «армянской территории, означенной в границах СССР». Создается впечатление, что этот человек надел ворота на рога и не видит, куда идти.

— Комментировать бредовые заявления Пашиняна сейчас затрудняются даже сами армянские эксперты. Потому что, как показала практика, Пашинян – искусный манипулятор общественного мнения, человек, привыкший митинговать, делать патетические заявления. В этой сфере ему кое-что удалось, раз он стал премьер-министром на волне сильных протестов. Но это все не имеет никакого отношения к большой политике, не имеет никакого отношения к государственному строительству, к выстраиванию эффективного внешнеполитического курса. С точки зрения политологической экспертизы обсуждать бредовые заявления Пашиняна – пустая трата драгоценного времени. За период нахождения у власти Пашинян не выполнил ни одного обещания, данного Азербайджану, России, Евросоюзу, США и другим внешнеполитическим партнерам. Он ситуативно выворачивается, пытается манипулировать общественным мнением, его заявления рассчитаны на 24-часовой «срок годности», и потому все его бредовые заявления не стоят выеденного яйца.

— Сегодня в Армении происходит т.н. «общественно-политическая катавасия»: оппозиция требует досрочного импичмента Пашиняну, народ, уставший от неопределенности и бедности, выходит на митинги. Как вы считаете, сядет ли когда-нибудь в кресло премьера мудрый и лояльный лидер, выпестованный в кулуарах специально для оздоровления политического, социального и экономического климата в Армении?

— Пашинян сам загнал себя в это болото. У него было окно возможностей как раз после второй Карабахской войны, он объявил досрочные выборы в парламент, и ему удалось получить большинство голосов и остаться у власти. Фактически этим большинством были голоса людей, не желающих продолжения военного конфликта с Азербайджаном. Они были потрясены потерями Армении во второй Карабахской войне. Они голосовали за мир с Азербайджаном, потому что оппозиция требовала реванша, обвиняя Пашиняна в предательстве, и все понимали, что приход оппозиции к власти означает продолжение конфронтации с Азербайджаном.

Армянское общество фактически во время внеочередных выборов дало Пашиняну шанс договориться с Азербайджаном и Турцией о мире в регионе. Но Пашинян в виду своей политической слабости и неопытности этим окном возможностей не воспользовался. Он решил заигрывать с аппаратом Кочаряна и Саркисяна, с проигравшими на выборах реваншистами, начал саботировать мирный процесс, и сейчас оказалось, что он не годен к войне, равно как и не годен к миру, потому что постоянно лжет своим партнерам.

Он договорился до того, что и мирное соглашение Армении не нужно, и Зангезурский коридор они открывать не должны, хотя в трехстороннем заявлении было четко прописано, что должен быть открыт коридор в Нахчыван для беспрепятственного передвижения по этому маршруту. Из всего этого следует один вывод: Армения будет переживать волны кризисов, будут новые потери, лишения – до тех пор, пока к власти не придут благоразумные люди, желающие наладить добрососедские отношения с Азербайджаном и Турцией. Геополитика основывается на географических реалиях и на военно-экономическом балансе. Без мира с Азербайджаном и с Турцией у Армении нет будущего, эта страна будет обречена на исчезновение.

Яна Мадатова