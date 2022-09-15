ЕС приветствует соглашение о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией, вступившее в силу вчера в 20:00.

Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

«Нас обнадеживают местные сообщения о том, что режим прекращения огня до сих пор соблюдается. Призываем стороны продолжать его реализацию и координировать гуманитарные шаги, такие как передача тел солдат.

Специальный представитель ЕС Тойво Клаар продолжает свои консультации на высоком уровне в соответствии с поручением Жозепа Борреля вчера в Баку и сегодня в Ереване.

ЕС по-прежнему активно участвует в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в том числе на самом высоком уровне через президента Европейского совета Шарля Мишеля», — отмечается в сообщении.