Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила «опасную эскалацию» между Азербайджаном и Арменией и призвала соседние страны установить мир на Южном Кавказе.

Об этом Зурабишвили написала в соцсети Twitter, комментируя эскалацию напряженности между Баку и Ереваном 13 сентября.

«Грузия осуждает опасную эскалацию между двумя нашими соседями и друзьями, Арменией и Азербайджаном. Мирный Кавказ — это путь к более сильному, развитому и независимому региону, который принесет пользу будущему нашего населения», — написала Зурабишвили.