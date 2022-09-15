На границе Азербайджана и Армении вновь установлено перемирие. Насколько аккуратно его будет соблюдать Армения, покажет ближайшее будущее. И, по логике вещей, именно теперь начинается «горячий сезон» в экспертном сообществе, подведение итогов — и территориальных, и военных, и политических.

А здесь уже никак не получится обойти вниманием очередную попытку Армении втянуть в свою войну с Азербайджаном Россию.

Накануне, как сообщал Minval, Минобороны Армении распространило очередной фейк: пункт дислокации пограничных сил ФСБ России на территории Гегаркуникской области Армении был обстрелян вооруженными силами Азербайджана! А ещё обстреляли колонну ФСБ РФ в районе Верин Шоржи!!!

А потом, через несколько часов, посыпался «град» опровержений. В Минобороны Азербайджана армянский фейк опровергли и напомнили, что Азербайджан использует высокоточное оружие и наносит удары исключительно по армянским военным целям. В Пограничном управленим ФСБ России в Республике Армения отрапортовали: в результате имевших место 13 и 14 сентября 2022 года инцидентов сотрудники пограничного органа не пострадали.

Тут уже слово взяли российские ТГ-каналы. Где те только заметили, что «на предоставляемых армянской стороной фотографиях полностью отсутствуют следы от осколков на разбитой машине. Подозрение вызывает и демонстративно вывешенный российский флаг», — но и сделали выводы: «Все эти факты позволяют предполагать, что имеет место постановка. Цель — вывести Москву из статуса посредника, и потянуть Кремль на одну из сторон конфликта, в конкретном случае – Армении».

В подобные игры Ереван уже играл. Напомним: в последние дни Отечественной войны, когда ВС Азербайджана уже вплотную подошли к Лачинскому коридору, Никол Пашинян запросил срочные консультации с Россией. Получил холодный отказ. И тогда в Армении начало твориться нечто странное. Сначала ВВС сообщило о военном лагере российских «погранцов» под российским триколором у города Горис. Затем о выходе российских пограничников на границу с Азербайджаном, причем именно на ее южный неспокойный участок, обьявил Никол Пашинян (а не командование самих пограничников). Эти новости вызвали понятное недоверие: Россия заведомо выводит своих пограничников под перекрестный огонь? Притом что всю войну Москва вела себя по крайней мере на официальном уровне весьма сдержанно? И, наконец, апофеоз: в Армении громко возопили о гибели двоих российских пограничников! Фейк пришлось опровергать посольству РФ в Армении.

На таком фоне нынешний фейк об «обстрелах пограничников» — явное дежавю. Да и появился он как раз в то время, когда рухнули надежды Еревана «официально» втянуть Россию и ОДКБ в конфликт.

Впрочем, по совести говоря, нынешней провокации Армении на границе с Азербайджаном предшествовали весьма примечательные события на российском треке. Уже в те часы, когда на границе шли бои, директор четвертого департамента стран СНГ российского МИДа Денис Гончар заявил, что в ЕС «даже не скрывают, что главная цель — вытеснить Россию из Закавказья, и выразил мнение, что это «геополитические игры с нулевым результатом». Не оставив сомнений, насколько нервозно и ревностно Москва воспринимает посредничество ЕС между Азербайджаном и Арменией. Не меньшую нервозность вызвал и визит в регион американского посредника Филипа Рикера. Державный «Царьград» по этому поводу раздраженно бросил: «США нашли новую щель, куда можно засунуть свой нос: что скрывает в своём багаже Филипп Рикер». Наконец, в те же дни The National Interest, журнал небезызвестного Дмитрия Саймса с репутацией заведомого российского «рупора», вдруг опубликовал статью о мифических «сирийских наемниках», воевавших в Карабахе на стороне Азербайджана. Наконец, и Армения прекратила свои заигрывания с Западом — Пашинян отправился на ВЭФ и даже получил аудиенцию у Путина. Нелишне вспомнить и обещания Москвы помочь в «реформировании», то есть восстановлении, армянской армии.

Можно долго гадать, насколько четкие гарантии помощи и поддержки получила Армения от России, переоценили ли там полученные обещания или же форпост, как и во время 44-дневной войны, не справился с задачей, а когда на границе стало по-настоящему «горячо», а в поддержку Азербайджана выступила Турция, в Москве решили не вмешиваться. Особенно на фоне невеселых новостей с украинского фронта. Но в любом случае ожидаемой поддержки Армения не получила и решила действовать «не мытьем, так катаньем». И тоже не получила ожидаемых результатов.

Но теперь мяч на российской половине поля. Так что Москве необходимо «формировать реакцию» и на попытки втянуть ее в конфликт, и на демонстративный отказ Пашиняна от поездки на саммит ШОС. И уж точно дать реальную оценку, чего стоит ее многократно побитый и плаксивый «форпост».

Нурани