Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил память первого президента Узбекистана Ислама Каримова.
В ходе визита в Самарканд азербайджанский лидер посетил комплекс Хазрати Хизр и возложил цветы к могиле Ислама Каримова.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил память первого президента Узбекистана Ислама Каримова.
В ходе визита в Самарканд азербайджанский лидер посетил комплекс Хазрати Хизр и возложил цветы к могиле Ислама Каримова.
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