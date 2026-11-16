Британский актер Роберт Паттинсон сыграет Джеймса Бонда в новом фильме франшизы, сменив Дэниела Крейга, сообщает Amazon MGM Studios.

«Сегодня Amazon MGM Studios объявила, что Роберт Паттинсон исполнит культовую роль Джеймса Бонда в долгожданном фильме студии, ознаменовав новую эпоху в истории одного из самых известных персонажей кинематографа», – говорится в заявлении компании.

Крейг играл британского суперагента с 2006 по 2021 год. Последний фильм с его участием – «Не время умирать» – вышел в 2021 году.